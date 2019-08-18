日職》火腿戰績不振關鍵？ 日媒直指：洋砲

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天才終於中止9連敗，8月份目前14場比賽竟然只贏了2場，日媒《Baseball Channel》今刊出專文分析火腿隊今年的3大困境，其中之一就是洋砲。

火腿季前不與原洋砲萊爾德（Brandon Laird）續約，作者Ichiro Enokido表示：「如果現在萊爾德在的話，或者說有一位30轟的新洋砲在的話，幫助有多大啊。」

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「今年的洋將補強除了王柏融外全都是投手。之所以放掉萊爾德，是因為判斷清宮幸太郎的成長、還有王柏融的加入可以補起來，但不管清宮還是王都受傷，無法全力運作，尤其是對清宮實在大誤判。王柏融則是還在適應日本球界，運氣不好持續受傷。」

尤其中田翔手痛的狀況下，火腿陣中竟然沒可以扛四番，作者認為這可以說是危機管理的問題，王柏融是中距離砲、清宮是二年級生，當然可以取代萊爾德的新洋砲打得好的話也不是保證，但會有很大的不同。

另一方面，就是先發投手深度不足，現在可靠的先發只剩下有原航平。因為也沒預料到上澤直之受傷、預計夏天可以回來的馬丁尼茲則是復健進度推遲，火腿大量使用假先發，但常常是陷入球隊先掉分、打線要追分的局面，如此一來比賽的張力也就下降了。

第三點就是「栗山監督的自我膨脹」，作者認為監督栗山英樹擅長製造故事、像製作人一般，代表作就是大谷翔平的二刀流，今年則是啟用清宮當四棒，還說「這是他的天命」，以及拉上新秀萬波中正上一軍時說：「是棒球之神決定的逃不了」，當然如果有打出來的話就是連續劇，但最後卻沒打出來，這是栗山自我膨脹的後果。

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