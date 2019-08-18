世界盃》美國男籃再少一人 國王後衛福克斯也退出國家隊

國王後衛福克斯退出美國隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界盃籃球賽將在8月底登場，缺乏大咖的美國代表隊又將少一員，國王21歲菜鳥後衛福克斯（De'Aaron Fox）將退出國家隊，只為準備新賽季，目標要幫助球隊打進季後賽。

《ESPN》報導，美國隊要搭機前往澳洲的數小時前，福克斯突然決定退出國家隊。福克斯有機會成為美國隊正式名單的一員，成為明星控衛沃克（Kemba Walker）的替補，他在過去兩週的訓練和對抗賽表現非常好；福克斯上季在國王出賽81場，繳出場均17.3分、7.3助攻的表現。

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但《ESPN》指出，美國時間6日，美國隊進行分組對抗賽，福克斯上場15分鐘，9投6中拿下12分、3籃板、3助攻、3抄截，但他說自己因傳球失誤，遭到美國隊總教練帕波維奇（Gregg Popovich）的批評。

目前美國隊集訓名單剩下13人，將從中選出12人作為正式名單。馬刺後衛D.懷特（Derrick White）有可能進12人名單。

美國隊在這屆世界盃和捷克、日本、土耳其分在E組，力拚三連霸。

馬刺後衛D.懷特（右）、國王後衛福克斯（左）。（資料照，美聯社）

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