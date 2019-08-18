MLB》紅襪頭大了！強投塞爾左手發炎 本季能否歸隊成疑

紅襪王牌投手塞爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪塞揚強投塞爾（Chris Sale）前一場先發對印地安人狂飆12次三振，刷新大聯盟史上最快2000K里程碑紀錄。如今塞爾左手發炎，將被放進10天傷兵名單，本季仍不確定能歸隊。

塞爾今年表現下滑，先發25場繳出6勝11敗防禦率4.40的表現，共147.1局的投球中，送出218次三振，每局被上壘率1.09。

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紅襪今天宣布，經過核磁共振（MRI）檢查後，確認塞爾左手發炎，因此把他放進10天傷兵名單，並從3A拉上紅襪投手貝瑞瑟（Ryan Brasier）。塞爾則對此相當失望，需要一些時間讓自己冷靜。

大聯盟官網報導，被問到塞爾今年是否能再登板投球，紅襪棒球事務部總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言不知道。

唐布洛斯基說明，塞爾是在前一場對印地安人先發後，手肘不適，昨天才向球隊反應。他也說，除了隊醫外，將諮詢名醫安德魯斯（Dr.James Andrews），尋求第二意見，但不確定塞爾是否會去找安德魯斯。

由於塞爾今年季前才剛和紅襪5年1.45億美元的延長大約，如今卻傳出手肘受傷。唐布洛斯基表示，不管有沒有合約，投手的手肘受傷，他都會很關心。

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