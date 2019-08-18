辛辛那提網賽》巴蒂爆冷輸球無緣球后 球王喬帥遭淘汰

辛辛那提網賽，世界女單第二的澳洲女將巴蒂，今天輸球後，下週確定無法重返球后寶座。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，世界第二的澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）在女單四強賽中，遭非種子選手俄羅斯庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）直落二，讓她確定下週無緣球后寶座；而世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在男單四強賽不敵俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

女單方面，由於日本球后大坂直美在八強賽傷退，巴蒂只要在女單四強賽贏球，就可重返球后。但她今天在四強戰以2：6、4：6，爆冷敗給庫茲妮佐娃，巴蒂下週無法重返球后寶座。

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另一場女單四強賽，美國好手基斯（Madison Keys）以7：5、6：4，直落二勝同胞20歲小將凱寧（Sofia Kenin），挺進決賽。基斯將對上庫茲妮佐娃。

辛辛那提網賽，俄羅斯選手庫茲妮佐娃闖進女單決賽。（美聯社）

男單部分，去年首次在辛辛那提網賽摘冠的喬科維奇，本屆賽事四強戰前，喬帥一盤未失，但今天卻以6：3、3：6、3：6不敵大會第9種子梅德維夫，衛冕失敗。《美聯社》報導，喬科維奇賽後表示，「今天我輸掉一場比賽，但我沒有犯錯太多，我輸給一位打得很棒的選手。」

另一場男單四強賽，大會第16種子、比利時好手高芬（David Goffin）以6：3、6：4擊敗法國選手賈斯奎特（Richard Gasquet），挺進冠軍戰。高芬將碰上梅德維夫。

世界球王喬科維奇在辛辛那提網賽止步四強。（法新社）

俄羅斯好手梅德維夫擊敗球王喬科維奇，闖進辛辛那提網賽冠軍戰。（法新社）

美國好手基斯。（法新社）

比利時好手高芬。（美聯社）

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