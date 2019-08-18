籃球》台大醫科高材生劉人豪挑戰SBL選秀 勇於追夢不留遺憾

台大醫科高材生劉人豪想挑戰SBL選秀。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣大學醫學系念了6年，畢業後如願考上醫師執照，當身邊的人準備走進白色巨塔，當一名受人敬仰的醫生，得到一份大眾所嚮往的職業，眼前這位高壯的大男孩，卻顛覆一般人的思維，決定為內心紮根已久的籃球夢瘋狂一次，循序漸進築夢踏實。

24歲的劉人豪在國中階段接觸籃球，說不出喜歡的理由，就是愛打球，即便考上升學名校高雄中學，面對龐大的學業壓力，仍加入籃球隊，但做好時間分配，事實證明，讀書、打球是能並行，考上難度極高的第一志願台大醫學系。

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過往的陳舊觀念，運動跟好成績永遠無法畫上等號，會運動通常就是體保生，劉人豪正是破除此想法的最好範例，被問及父母是否從未反對他打球，他笑說：「其實他們都只會跟我說，基本學業要顧好就好，其實也沒有要求我要達到什麼樣的名次、學校，或是給予其他限制。」

來到台大，劉人豪繼續在學業與籃球之間取平衡點，加入的校隊雖非傳統籃球名校，整批都是素人，但練球不馬虎，也因為前台銀球員朱永弘接下籃球隊教練，傳授更紮實的觀念和籃球系統戰術，加上楊致寬教練利用數據分析，讓非台大男籃不斷進化，實力在近年竄升，沒有體保生，靠著一群資優生，在UBA甲二級戰場力抗天下。

劉人豪說：「一開始很不習慣也很吃力，我們這批球員確實經驗不夠，拜教練所賜，為我們注入籃球員該有的觀念，比賽上的應用和理解能力提升不少。」194公分的他，是台大男籃的主戰中鋒，雖大四開始陸續因課業及實習壓縮練球時間，漸漸遠離球場，但他笑說：「一開始會覺得學業壓力大到無法打球，不打球卻好像少了什麼，轉念一想，即便沒打球，念書也沒念得比較好。」沒參加團練時，劉人豪會自主重訓調整體能，看影片與隊友討論戰術，自我提升不斷精進。

到了大學最後一年，也讓劉人豪審視未來，一旦實習結束、考上執照，就得披上醫師袍，或許在這之前該給自己一個機會，不要讓以後的自己有後悔的可能，劉人豪在比賽中遇到交大老對手張維，他曾嘗試投身SBL選秀，讓打籃球的目標更寬廣，也開啟劉人豪在籃球路的無限想像，「我想我也可以試一下吧！」

不只有滿腔熱血，劉人豪付諸實際行動，向學長請益安排訓練計畫，身邊的人看到他的努力，也樂於居中牽線，目前他已隨台銀隊練球2個月，如今，在前SBL球員黃寶賜創立的DLIVE夏季聯賽奮戰，希望能夠被看見，也利用機會和更高層級的球員切磋，從中學習。

「SBL球員的身體對抗能力好之外，解讀比賽的能力也很強。」劉人豪坦言跨級挑戰確實是震撼教育，但能夠獲得東西才是最重要的，「對我來說，我每天就是抱持著學習的態度，一天比一天進步，就算沒能站上SBL，我也是帶著東西離開。」

劉人豪為自己開啟另一個嚴峻挑戰，現在要不妥協追夢，在極限中探索籃球世界的未知高度，不論最後成功與否，放手一搏，都已讓自己在未來有不後悔的理由。

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