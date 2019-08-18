MLB》慘！陳偉殷後援挨2轟 創隊史最難堪紀錄

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天在客場庫爾斯球場（Coors Field）面對洛磯，台灣左投陳偉殷後援登板，他投2局挨2轟失2分，本季被全壘打數來到14轟，成為馬林魚隊史中單季挨轟數最多的牛棚投手。馬林魚最後4：11輸球。

前6局打完，馬林魚以3：9落後，7局下球隊換陳偉殷後援，首名洛磯打者塔比亞（Raimel Tapia）就敲安，不過他在衝二壘時遭觸殺出局。但陳偉殷仍不穩，接連被麥馬翰（Ryan McMahon）、戴斯蒙（Ian Desmond）敲陽春彈。

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陳偉殷。（美聯社）

馬林魚這時喊暫停，陳偉殷這時回穩，先讓沃特斯（Tony Wolters）敲平飛球出局，三振提諾可（Jesus Tinoco），結束這個半局。第8局陳偉殷續投，讓布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲滾地球出局，史托利（Trevor Story）敲安，陳偉殷連續讓代打漢普森（Garrett Hampson）、墨菲（Daniel Murphy）敲飛球出局，完成投球工作。

總計陳偉殷此戰後援38球有26顆好球，被敲4安，包含2發陽春彈，失掉2分，有1次三振，賽後防禦率升至7.13。

陳偉殷。（美聯社）

陳偉殷本季共投53局就被敲多達14發全壘打，超越2017年的麥高恩（Dustin McGowan），成馬林魚隊史中單季挨最多全壘打的牛棚投手。此紀錄未列有先發紀錄的投手。

洛磯全場有13支安打，麥馬翰單場雙響砲，史托利單場3安3打點、包含一發兩分彈，布雷克蒙有一發陽春砲在內、2安2打點，戴斯蒙有一發陽春彈。

洛磯先發馬奎茲（German Marquez）投5局失2分送出8次三振，獲本季第12勝；馬林魚先發Hector Noesi投4.1局失6分，吞本季第3敗。

（影片來源：大聯盟官網）

洛磯麥馬翰單場雙響砲。（美聯社）

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