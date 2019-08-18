囧！三鐵奧運測試賽冠亞軍手牽手壓線 雙雙取消成績

2位英國女選手在鐵人三項賽事中遙遙領先，最後手牽手一起衝過終點，不料此舉違反賽事規則，冠亞軍被取消。（美聯社）

英國2名選手莉爾蒙斯和泰勒·布朗一路上都結伴而行，彼此互相激勵，一路領先其他選手。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕距離2020年東京奧運僅不到1年時間，主辦單位積極籌辦各項事宜，也開始舉辦測試賽，16日在當地舉行鐵人三項的奧運測試賽，出現戲劇性的一幕，2位英國女子選手遙遙領先，最後手牽手一起衝過終點線，不料卻違反賽事規則，冠亞軍成績被取消。

東京當天上午氣溫高達30℃以上，濕度也逾80%，在溼熱的天氣狀況下，決定縮短賽程，10公里路跑減半至5公里，但仍有人在抵達終點時不支倒地。（美聯社）

綜合外媒報導，16日東京舉辦奧運鐵人三項測試賽，當天上午氣溫高達30℃以上，濕度也逾80%，在溼熱的天氣狀況下，國際鐵人三項聯盟（ITU）臨時決定縮短賽程，最後的10公里路跑減半至5公里，在女子組的賽事中，英國2名選手莉爾蒙斯（Jessica Learmonth）和泰勒·布朗（Georgia Taylor-Brown）在游泳、自行車及最後的路跑上都結伴而行，彼此互相激勵，一路領先其他選手。

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莉爾蒙斯與泰勒·布朗在即將抵達路跑終點前，決定手牽手一起壓線，展現出2人情誼，卻意外違反賽事規定，國際鐵人三項聯盟規定「運動員不能在沒有盡全力的情況下『一起』完成比賽」，意即不能有意識地一起壓線故意平手，2人隨即被取消資格，第3位抵達終點的百慕達選手達菲（Flora Duffy）意外遞補成為冠軍。

儘管英國鐵人三項代表隊提出上述，但仍被駁回，代表隊領隊直言相當遺憾，而第5位抵達終點的另一名英國女選手則遞補為季軍，領隊欣慰表示：「她倆被取消資格顯然令人失望，但這也證明了我們代表隊的陣容深度。」

有法律專家認為，該判決是正確的，「畢竟這種結束比賽的方式存在爭議，儘管這對英國運動員而言非常殘酷，但如果睜一隻眼閉一隻眼，其他人肯定也會提出抗議。」

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