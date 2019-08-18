MLB》對曲球的不安感消失 大谷練投又過一關！

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲的天使「二刀流」球星大谷翔平今天再度進牛棚練投，不但首次加入變化球種，而且還是手術之前最困擾他的曲球，結果非常順利，他更說：「練投完之後，覺得投曲球的感覺比投直球更自在。」

大谷去年10月動刀右手肘韌帶置換手術，《產經體育》報導他今天進行第10度術後牛棚練投，由總教練阿斯瑪斯全程觀看。《洛杉磯時報》則報導，大谷練投40球，當中包含10至12顆的曲球。

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「在動手術之前，曲球是讓我投起球來最痛的一種球路，但在今天動完手術後第一次投這種球路，覺得投曲球的感覺比投直球更自在，我想是非常好的跡象。」大谷透過翻譯向美國媒體表示，也化解自己對於投曲球的不安。

當美媒希望他做更多說明時，大谷卻只是聳聳肩說：「是找到好醫生吧？」大谷今天最快球速達到85英里（約136.8公里），比他13日進牛棚時的82英里更快。當時大谷自認已經恢復82%，就是因為他的球速已達82英里。

大谷今天並未排進天使對白襪的先發打序，他透過觀看影片及打擊練習，試圖找回最佳的出棒角度。對於外界關心他已連69打席未開轟，且自明星賽結束後以來只有1發全壘打（明星賽之前是14轟），大谷則表示目前在打擊區的感覺很好，他已經快要找到最佳的出棒角度，應該很快就能調整到位。

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