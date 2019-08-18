日職Live》王柏融首打席吞三振 火腿4：1樂天

第二局

横尾俊建獲保送，靠犧牲短打上二壘，中島卓也敲安，日本火腿攻占一、三壘，西川遙輝敲帶有1分打點的適時安打，火腿再得1分。火腿以4：1領先。

第一局

1局下，西川遙輝、大田泰示連續安打，近藤健介敲帶有2分打點的三壘安打，火腿超前比數。清宮幸太郎敲飛球出局，渡邊諒敲高飛犧牲打，火腿再得1分。王柏融則是遭到三振，3出局。火腿以3：1領先

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1局上，茂木榮五郎選到保送，靠犧牲短打上二壘，淺村榮斗敲滾地球出局，跑者上到三壘。洋砲布萊許敲內野安打，帶有1分打點。樂天1：0領先。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在札幌巨蛋對上樂天，台灣大王「王柏融」擔任先發第六棒指定打擊。本季出賽73場，有3轟、34分打點、打擊率0.283。昨天大王在3打數中，敲出1支帶有2分打點的關鍵安打，幫助火腿止敗。

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兩隊先發陣容：

日本火腿先發打線

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 左外野

4.清宮幸太郎 一壘手

5.渡邊諒 二壘手

6.王柏融 指定打擊

7.横尾俊建 三壘手

8.清水優心 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：金子弌大

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樂天先發打線

1.茂木榮五郎 游擊手

2.島內宏明 左外野

3.淺村榮斗 二壘手

4.布萊許（Jabari Blash） 指定打擊

5.銀次 一壘手

6.和田戀 右外野

7.渡邊佳明 三壘手

8.田中和基 中外野

9.堀内謙伍 捕手

先發：石橋良太

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