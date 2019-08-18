MLB》坦姆斯致勝轟、耶利奇雙響砲 釀酒人延長賽14局險勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天在客場和國民上演打擊大戰，兩隊戰至延長賽第14局，釀酒人靠著坦姆斯（Eric Thames）敲致勝兩分彈，最後以15：14險勝。此外，耶利奇（Christian Yelich）單場5安4打點，包含雙響砲，讓他的全壘打數累積41轟並列大聯盟全壘打排行榜首位，

前8局打完釀酒人以8：11落後，9局上國民終結者杜利托（Sean Doolittle）提油桶救火，先被耶利奇敲陽春彈，摩斯塔卡司（Mike Moustakas）敲兩分砲，布朗（Ryan Braun）揮陽春彈，讓釀酒人單局得4分逆轉。

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坦姆斯敲致勝兩分彈。（法新社）

不過，釀酒人終結者哈德（Josh Hader）在9局下也不穩，先投保送後，國民鈴木清敲二壘安，羅布列斯（Victor Robles）敲追平分安打，雙方12：12戰平。哈德這時先故意保送，讓國民無人出局攻占滿壘，他連飆3次三振，讓比賽戰至延長賽。

13局上，耶利奇再敲陽春彈超前比數，但下半局國民靠羅布列斯的高飛犧牲打，雙方再度戰成平手。14局上，坦姆斯揮出兩分砲，助釀酒人再度超前。國民14局下靠釀酒人二壘手K.日浦（Keston Hiura）傳球失誤追回1分，但球隊打到沒人可用，只能換投手羅斯（Joe Ross）代打，最後遭到三振。釀酒人就以15：14驚險贏球。

耶利奇單場雙響砲。（法新社）

耶利奇打破近期低潮，此戰6打數猛敲5安，包含兩轟，打進4分打點。耶利奇的全壘打數來到41轟，和道奇貝林傑（Cody Bellinger）、天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）並列大聯盟全壘打排行榜首位。

摩斯塔卡司3安3打點，K.日浦、布朗各有3安2打點，坦姆斯全場6打數唯一安打就是致勝2分彈。此外，兩隊全場共敲38支安打。

（影片來源：大聯盟官網）

坦姆斯敲致勝兩分彈。（法新社）

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