中職》川崎宗則學會第一句中文 跟王建民有關係

川崎宗則。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／雲林報導〕味全龍日籍球星川崎宗則今早在三好國際酒店舉辦早餐會，和球迷共進早餐，他笑說自己很不擅長早起，昨天又喝了3杯紹興酒，「早知道就喝兩杯，這樣起床就不會那麼痛苦。」

川崎昨在老龍新龍對抗賽大秀二刀流，投打守樣樣來，他坦言，當投手真的不簡單，身體感覺快要瓦解，「以前我守在後面，都會叫投手好好投，以後不敢了。」不過他也開玩笑說，雖然會投滑球、指叉球，但為了建立年輕人信心，故意只投直球。

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這次到味全龍選擇背號為「52」，跟過去日職軟銀時期相同。川崎解釋，過去轉戰大聯盟用不同號碼，經常會簽錯，這次來味全有次幫球迷簽名時，不小心簽52號，為了避免簽錯，並確認球隊方面沒問題，決定續披這個號碼。

川崎在媒體鏡頭前秀中文時，其中一句為「加油，加油，建民王」，他說這是在2013年藍鳥隊跟王建民同隊時學到的第一句中文，當時建仔先發時，他常在背後喊聲，「但我覺得他應該不知道我在說什麼。」

由於過去曾經同隊過，川崎表示有機會想跟王建民見面，並且知道他在富邦悍將隊當客座教練，被問及何時會跟建仔見面？他說，「男人不用信件，有緣的話就會在某個地方見到面。」

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