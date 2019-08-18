南投國際曲棍球賽 5國6隊風雨中開打

南投國際男子曲棍球邀請賽開幕戰，由身穿紅衣的南投縣隊對上澳門隊。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕2019第2屆南投國際男子曲棍球邀請賽，今日在竹山高中曲棍球場熱鬧登場，開幕戰由竹山高中曲棍球校隊為主的南投縣隊對上澳門隊，儘管大雨來攪局，但比賽仍照常進行，讓人看到選手們風雨無阻的運動家精神。

此次邀請賽從今日起迄23日止，共有韓國、香港、澳門、斯里蘭卡、台灣（台灣南投及中華台北2隊）等5國6隊，合計100多位選手同場較勁。

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此次賽會主席中華民國曲棍球協會理事長蔡宜助指出，他本身也是竹山高中校友，透過學校球場辦理國際賽事，不但可提升球員技術水準，更可達到擴展國際視野及教育的目的。

尤其，在6天5夜比賽期間，選手們的食宿及參訪活動都安排在竹山鎮內，在以球會友之餘，也有助於提升地方觀光及產業，比賽活動全程免費入場，曲棍球協會希望鄉親們能撥空到現場為各國選手加油，對於遠道的國際人士，也能展現台灣人熱情、有禮的待客之道，賽事詳情可上官網查詢（https://sites.google.com/view/roc-hockey）。

南投國際男子曲棍球邀請賽開幕戰，由身穿紅衣的南投縣隊對上澳門隊。（記者謝介裕攝）

南投國際男子曲棍球邀請賽吸引5國6隊參加，選手們在開幕式後一起開心合照。（記者謝介裕攝）

中華民國曲棍球協會理事長蔡宜助（右6）等人，揮桿宣布南投國際男子曲棍球邀請賽開打。（記者謝介裕攝）

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