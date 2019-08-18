MLB》紅襪羅德里奎茲專拿老東家開刀 6次交手皆摘勝

羅德里奎茲繳出7局0失分精采內容，順利摘下本季第14勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）對老東家金鶯投來特別帶勁，今繳7局0失分精采內容，順利摘下本季第14勝，隊友霍特（Brock Holt）及德弗斯（Rafael Devers）開轟力挺，終場紅襪以4：0完封金鶯。

前金鶯農場潛力左投羅德里奎茲在2014年球隊交易中來到紅襪，隔年立即投出10勝，2016年及2017年表現平平，但都能穩定出賽，兩季皆貢獻超過百局投球，去年貢獻13勝、防禦率3.82，今天摘勝後本季勝場數來到14，也創下個人賽季新高。值得一提的是，他過去5季總共有6次先發出戰老東家，他皆拿下勝投，防禦率低到僅1.41。

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王牌塞爾（Chris Sale）因左手肘發炎進入傷兵名單，本季能否歸隊成疑，羅德里奎茲穩健表現更顯重要，紅襪柯拉（Alex Cora）談到，「他一直受到挑戰也一直在成長，今晚投球效率相當出色，速球搭配變化球得宜，對我們和他來說是一場偉大的勝利。」

5局下半，霍特在球隊1：0的情況下，補上一發陽春砲，當他繞過二壘時，仰天並用右手搥了胸口兩下，向本週離世的大學教練Derwood 'Pop' Penney致敬，激烈球賽中出現溫馨畫面，令人動容。

（影片來源：MLB官網）

7局下半，德弗斯再以一發兩分砲替球隊拉開比數，本季個人第26轟出爐。德弗斯近期手感相當火燙，過去7場比賽，累積32打數敲出16支安打，包含6支二壘安打、3支全壘打，貢獻10分打點，打擊率0.500。

7局下半，德弗斯以一發兩分砲替球隊拉開比數。（美聯社）

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