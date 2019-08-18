MLB》一封信終結戴維斯安打荒 紅襪小球迷暖舉今曝光被讚翻

9-year-old Henry Frasca is a Red Sox fan, but that didn't stop him from writing a letter of encouragement to Chris Davis during his early-season slump.



This is awesome. #BiggerThanBaseball pic.twitter.com/OZQMS1DAH5 — MLB （@MLB） 2019年8月18日

〔體育中心／綜合報導〕今日金鶯與紅襪的賽前練習時，可以看到一位小球迷正與金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）一起熱身，這位名叫亨利（Henry Frasca）的球迷，其實是一位紅襪球迷，不過他與戴維斯之間有一段特別的緣分。

時間回到今年四月，金鶯作客紅襪展開四連戰，當時戴維斯正陷入安打荒的低潮，於是雖然身為紅襪迷，亨利仍想要寫一封信鼓勵這位陷入低潮的昔日強打。那封信後來經過今英教練科辛斯（Tim Cossins）轉交到了戴維斯手上。

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信裡的內容這麼寫道：「我今年9歲，是個死忠的紅襪迷、但同時也是個棒球迷，我想要告訴你兩件事，你是個什麼樣的人和你有多少支安打無關。就算你敲比較多的全壘打，也不會是一個更好的人，同樣地，你現在也不是一個比較差勁的人。」

「還有，你的表現讓人不可置信，不要忘記你曾經一個球季轟出50支全壘打，你很棒，你必須相信自己，我也會相信你，要知道會有一個紅襪的球迷正在為你加油。你的朋友，亨利。」

「一看到這封信，我就開始哽咽，」戴維斯今天在芬威球場客隊休息區與亨利一起受訪時說道，「我突然覺得：『你知道嗎？今天就是那一天了，我要把他的信放在口袋裡，讓它跟我在一起。』而且因為我太會流汗了，還把紙條放進塑膠袋才放進口袋。」當天比賽一局上半兩人出局滿壘時，戴維斯敲出了一支帶有兩分打點的一壘安打，也是他自從2018年9月14日的第1支安打，終於終結了連續54個打數無安打的低潮。

時隔四個月金鶯再度作客紅襪，戴維斯為了答謝亨利，不僅邀請他進到客隊休息區、贈送他T恤及球帽，也帶他到外野進行傳接球練習。「這是我人生最美好的一天。」小男孩亨利後來這麼說道。

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