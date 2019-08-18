羽球》周天成爆發3週拿2冠 《BWF》點名背後的「她」功不可沒

周天成（左）與高敏珊（右）。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成在過去一個月連續在印尼、泰國公開賽摘冠，讓他成為明日瑞士巴塞爾開打的羽球世錦賽奪冠大熱門，世界羽聯（BWF）官網日前撰文分析他近期表現火燙的原因，並指出他的物理治療師高敏珊功不可沒。

《BWF》撰文指出，周天成在比賽時，高敏珊總是默默坐在他身後的角落裡，不斷激勵他，每次當比賽暫停，她會第一時間跑到他的身邊，遞給小天他所需要的東西，水、毛巾或是替換的衣服。

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而過去周天成團隊教練為馮勝杰，兩人今年初過後並無合作，周天成受訪時曾表示，這一步是經過深思熟慮的，他跟教練團討論過後，希望走「獨立思考」道路，透過這段日子他也發現問題，學著去調整，加強自己。

《BWF》指出，比賽時不是教練在場，卻是由物理治療師取而代之，對於頂尖的球員來說是相當罕見的事，不過周天成卻能在場上獨立思考戰術，從他僅僅在三週內就贏得了兩站巡迴賽的冠軍，《BWF》認為這種方法顯然相當適合他。

周天成泰國賽拿下自己本季第二冠。（資料照，法新社）

「我希望自己能專注在得分上，這不是教練的問題，而是我自己的問題，」周天成說道。「教練會跟你交流、點出你的問題，但我知道自己真正的問題出在哪裡，我就是這樣來提升自己。」

由物理治療師高敏珊取代教練坐在教練席，曾引來外界質疑，不過當時周天成就曾霸氣表示，高敏珊是他的物理治療師不是球員，也不會干擾他在獨立思想上的判斷，她背負外界質疑，情義相挺，自己非常感謝她。

《BWF》也在文中指出，雖然周天成已經29歲，但他近來的進步卻是有目共睹，大讚他在印尼賽史詩級的表現，點出他前三戰都歷經每場平均76分鐘的苦戰，決賽打了91分鐘卻仍能扳倒年輕的丹麥挑戰者安童森（Anders Antonsen），兩週後又在泰國賽奪冠，認為能讓小天的身心狀態都維持得相當健康的高敏珊，實在功不可沒。

「每天我們都會幫助他的身體進行大量修復，」高敏珊在受訪時說道，「周天成的身體每天都在改善，雖然只是一點點、一步一步，但我相信他將變得越來越好。」高敏珊也點出除了身體狀況，周天成的精神狀態也已經越來越好，但仍有許多改善空間，所以她們也會繼續保持謙虛，並讓自己像其他年輕球員一樣繼續學習。

周天成今在超級1000系列印尼公開賽男單決賽，擊退丹麥黑馬安童森封王，BWF也大讚他史詩級的表現。（資料照，歐新社）

台灣一哥周天成（右）3週內連續在印尼、泰國公開賽摘冠，BWF官網撰文分析他表現火燙的原因，並指出他的物理治療師高敏珊（左）功不可沒。（圖片取自世羽聯官網）

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