女排亞錦賽》首戰不敵泰國 台灣隊明戰紐西蘭非贏不可

女排亞錦賽在南韓點燃戰火，台灣隊今在小組賽首戰碰上泰國，雖先搶下1局，卻沒能擋住對手反撲，最終以1：3落敗。（圖片取自AVC臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019女排亞錦賽在南韓點燃戰火，台灣隊今在小組賽首戰碰上泰國，雖先搶下1局，卻沒能擋住對手反撲，連丟3局，最終以1：3落敗，明天下午3點迎戰紐西蘭得全力搶勝才能保住晉級機會。

女排亞錦賽本屆分成4組進行小組賽，台灣隊和泰國、紐西蘭同組，將搶分組前2晉級8強。若想獲得明年1月奧運亞洲區資格賽的機會，得在亞錦賽取得前8名才有資格。

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亞錦賽台灣女排以世大運和U23成員為主，由隊長張瓈文領軍，陣中包含陳姿雅、曾琬羚等具有豐富國手資歷的成員，另外在U23表現出色的小將陳昱潔、温以勤等人皆入選。今碰上泰國，台灣隊首局攻勢凌厲，頻頻以發球壓制對手，以25：20勝出。

過去曾拿過兩座冠軍的泰國，今年成員多為30歲以上的資深球員，第2局後展現經驗值，以25：13扳回一城。戰成平手後，寶島女將雖展現韌性，一路緊追，但最終仍以22：25、20：25落敗，陳姿雅繳出全隊最高17分。

陳姿雅繳出全隊最高17分。（圖片取自AVC臉書）

首戰不敵泰國，台灣隊明戰紐西蘭非贏不可。（圖片取自AVC臉書）

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