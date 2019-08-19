周天成、王子維世錦賽登場 今日賽事預告與轉播

台灣一哥周天成。（資料照，法新社）

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世界羽球錦標賽今點燃戰火，台灣好手王子維預計下午3點迎戰世界排名117的義大利選手馬達羅尼（Rosario Maddaloni）。而第2種子的台灣一哥周天成則預計在明天凌晨2點出戰世界排名27的丹麥選手維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），兩人過去交手8次，小天取得6勝2負的優勢。球迷們記得鎖定直播幫台灣之光們加油！

大聯盟例行賽方面，早上7點由海盜挑戰小熊，海盜推出凱勒（Mitch Keller）先發，小熊則由昆塔納（Jose Quintana）主投。昆塔納近況優異，近3場登板都繳出優質先發的內容，且前一場主投6局狂飆14次三振，今天他能否延續手感，並率領小熊贏球呢？精采比賽，球迷們不要錯過囉！

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日職今有一場轉播要帶給球迷，下午5點由軟銀坐鎮主場對陣西武獅，軟銀派出松本裕樹先發，西武則推出松本航主投。熱男軍團昨憑藉松田宣浩與明石健志的關鍵安打，成功逆轉比賽，今天兩隊再次碰頭，雙方會擦出什麼樣的火花？喜愛日職的球迷們不要錯過了。

MLB

07:00 小熊@海盜 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 西武@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

世界羽球錦標賽

15:00 第一天賽事 愛爾達體育3台

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