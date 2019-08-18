日職》今永昇太140球完投完封廣島 單場飆10K超車巨人強投

今永昇太完投9局無失分。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA今繼續在主場迎戰廣島鯉魚，橫濱大軍靠著當家王牌今永昇太狂飆140球完投9局無失分，加上洋砲羅培茲（José López）7局下開轟陽春砲，攻下兩隊此役唯一一分，終場DeNA以1：0擊敗廣島，成功收下2連勝，而今永昇太單場送出10張老K，更讓他超車巨人強投山口俊，以147K暫居央聯三振王。

此役前6局打完呈投手戰，DeNA先發今永昇太和廣島先發九里亞蓮表現得都可圈可點，不過DeNA換上洋砲羅培茲代打，瞄準九里亞蓮第一顆球就出棒，直接轟出左外野陽春砲，幫助球隊破蛋拿下關鍵分數，接下來雙方一直到比賽最後都沒能再添分數，最終DeNA就靠著這支陽春砲，以1：0險勝廣島，在系列賽3連戰取得2勝。

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而橫濱先發今永昇太用140球完投9局無失分，僅被敲出5支安打，還飆出10次三振，防禦率降至2.48，不但拿下第11勝，也收下各人本季第三場完封。而廣島先發九里亞蓮主投7局僅被敲出3支安打失1分，繳出優質先發，無奈隊友打線不給力，最後只能苦吞本季第6敗。

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