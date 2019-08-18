足球》傻眼！利物浦門將超低級失誤 險葬送勝利（影音）

〔體育中心／綜合報導〕利物浦昨在英超第2輪以2：1險勝南安普敦，但下半場紅軍門將亞德里安（Adrián）卻發生一次超低級失誤，也讓球迷直呼：「讓我想起當年卡瑞厄斯（Loris Karius）的惡夢。」

利物浦此役靠著前鋒馬內（Sadio Mane）與菲爾米諾（Roberto Firmino）的進球取得領先，但比賽來到第83分鐘，南安普敦前鋒英斯（Danny Ings）上前逼搶，阿德里安在一陣慌亂之下，竟然把球直接開到了英斯的腳下，眼看對手送來難得的大禮，英斯當然不會讓機會溜走，右腳輕輕一推，球就進了大門。

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而這次的嚴重失誤讓不少紅軍球迷想起當年卡瑞厄斯在歐冠決賽的「惡夢般表現」，不過不幸中的大幸是，亞德里安沒有再讓對手有機可乘，最終利物浦以1球之差險勝南安普敦，目前開季2戰全勝暫居英超榜首。

現年32歲的亞德里安今年從西漢姆聯轉會至利物浦，曾在本月14號歐洲超級盃的PK大戰中，撲下切爾西前鋒亞伯拉罕（Tammy Abraham）的十二碼，幫助球隊奪下冠軍。由於紅軍主力門將阿里森（Alison）因傷缺陣，他的表現勢必讓球迷更加關注。

利物浦門將亞德里安發生低級失誤。（資料照，路透）

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