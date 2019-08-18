拳擊》斷腳骨顛倒勇！ 黃筱雯從「門外漢」重生奪金

黃筱雯（紅）擊敗中國王少鳳封后。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第9屆台北城市盃拳擊邀請賽昨落幕，去年亞運銅牌女將林郁婷和黃筱雯，皆擊敗中國選手封后；總計本屆台灣代表隊共拿下7面金牌，傲視群雄。

黃筱雯去年替台灣拿下睽違48年的亞運獎牌，可惜準決賽右腳骨裂，無緣增添獎牌成色。

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經過長達半年的關機休養和復健，直到今年4月的亞錦賽才找回身手，拿下銀牌，如今在城市盃擊敗中國江少鳳奪冠，讓她對於奧運門票增添不少信心。

教練劉宗泰透露，「亞運骨裂對黃筱雯打擊很大，傷癒復出後，完全抓不到節奏，動作甚至像門外漢，所幸憑堅強意志力，才逐漸找回昔日身手。」

身高177公分的黃筱雯，在亞運參加57公斤級，但運科團隊評估其肌力較不足，奧運打57較吃力，因此考慮降至51公斤級。

劉宗泰說，「我們會在年底做出決定，但10月的世錦賽會先參加54公斤級，既能避免對手情蒐，也不用太早調整體重，影響生理平衡。」

黃筱雯國中原本要加入籃球隊，在劉宗泰的鼓勵下，加入拳擊隊，逐漸嶄露頭角，但高一卻陷入低潮，一度要放棄拳擊。

劉宗泰說，「高中的第一場大賽，黃筱雯在總統盃慘敗，且四回合所有裁判都給0分，才讓她信心大受打擊。」

黃筱雯說，「當時覺得很挫敗，內心產生排斥和逃避，練習的態度也很消極，直到國手選拔賽出線後，才重拾信心。」

黃筱雯（紅）。（記者廖聿偉攝）

黃筱雯（紅）將對手逼到角落。（記者廖聿偉攝）

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