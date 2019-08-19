世錦賽》點評戴資穎今年打得掙扎 外媒仍盼她克服「大賽軟手」

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019羽球世錦賽今天在瑞士巴塞爾開打，在女單籤表重抽後，台灣一姐戴資穎爭冠之路雖然崎嶇難行，而她近期遭遇小低潮，也痛失球后寶座，不過外媒仍看好小戴拚冠實力，點名她絕對是本屆世錦賽女單的必看亮點。

美媒《IBTimes》記者Akshay Saraswat今撰文指出，戴資穎被認為是世界上最好的球員之一，他在文中指出，雖然小戴在2019年表現得有點掙扎，但卻認為這場比賽中是結束她的戰利乾旱的最好機會。

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世界羽聯日前誤植女單參賽名單重新抽籤，榮膺第2種子的戴資穎原與日本名將奧原希望、中國好手何冰嬌及印度一姐辛度同在下半區，結果新籤表只剩辛度還在，奧原、何冰嬌的位置變成世界排名第3中國好手陳雨菲、印度前球后賽娜，戴資穎8強戰有望對上辛度，4強戰有機會與陳雨菲交手。

上屆世錦賽前，戴資穎豪取國際賽29連勝、5連冠，被視為奪冠大熱門，她還創造女單史上最長的31連勝，可惜在8強賽不敵何冰嬌，四度在世錦賽都止步8強。

而Saraswat在文中指出，儘管戴資穎現在仍主導女單羽壇，不過目前卻還未拿過「大賽冠軍」，他點明若小戴能夠克服「大賽軟手症」、突破世錦賽魔咒邁向冠軍，絕對會是一次證明自己的好機會。

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