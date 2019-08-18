歷史新頁！「黃金右臂」鄭兆村奪台灣第一面鑽石賽金牌（影音）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣標槍名將「黃金右臂」鄭兆村今在國際田徑總會鑽石聯賽英國伯明罕站，以本季個人最佳87公尺75，強勢摘下該站金牌，也是台灣首位於最高等級鑽石賽奪金的名將。

鄭兆村本季鑽石賽共奪1金、1銀、1銅及第4名，總積分26分，與德國名將霍夫曼並居第1。

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鄭兆村今年5月在中國上海站擲出87公尺12，成為台灣田徑史上首位在鑽石賽奪牌的好手，更跨過2020年東京奧運參賽門檻85公尺，生涯首次取得奧運資格。

鄭兆村今日首擲就展現不俗狀況，射出82公尺76，而捷克名將瓦德萊赫（Jakub Vadlejch）第2擲以85公尺78，擠下愛沙尼亞好手柯特（Magnus Kirt）85公尺29及鄭兆村，躍居領先位置。

鄭兆村次擲則出現腿部抽筋，再來分別擲出77公尺52、80公尺30、81公尺41，最後一擲丟出87公尺75，突破本季個人紀錄，也僅次於他在2017年台北世大運所創的91公尺36，居個人生涯次佳。他表示，能在這次比賽突破自己本季個人最佳成績，對自己而言是個肯定，對整體表現很滿意。

鄭兆村以本季個人最佳87公尺75，強勢摘下英國伯明罕站金牌。（圖片取自國際田徑總會推特）

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