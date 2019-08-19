足球》90分鐘不可思議「世界波」 航源上演超級逆轉秀

航源妮卡兒表現精采。（協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年木蘭聯賽第十輪在台中太原足球場進行，新北航源本周面對近況不理想的台北國際，最終以4：3逆轉獲勝。

國際在開賽僅8分鐘就透過新加入的楊雅涵取得1:0的領先，第17分鐘，楊雅涵再度衝入禁區破門，取得2:0。

請繼續往下閱讀...

落後兩球的航源，在防守中尋求機會，第29分鐘，纚固·妮卡兒接獲隊友長傳，單刀挑射破門追回一球。國際在中場結束前，禁區內遭犯規，由楊雅涵罰進PK，收穫帽子戲法，國際以3:1領先優勢結束上半場。

下半場風雲變色，航源往前場壓迫施加壓力，第51分鐘，劉憶芳獲得絕佳機會，切入左邊門柱小角度破門，比數形成3:2。航源持續加大進攻力道，國際被迫固守自己半場，前場幾無機會。

第80分鐘，國際清球到了陳郁安腳下，她直接起腳射門，航源扳平比分。但比賽尚未終結，第90分鐘，陳郁安禁區外遠距怒射，3:4，新北軍團靠這顆世界波逆轉勝，同時這次絕殺也是2019木蘭聯賽的第100球。

賽後航源總教練表示，上半場航源雖被國際刻意壓慢的節奏拖累，導致優勢盡失，直到下半場積極強攻才找回節奏。而本場贏球最大功臣陳郁安在賽前進行了大量遠射特訓，也在此役造成關鍵效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法