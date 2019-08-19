足球》丁旗帽子戲法領軍 花蓮軍狂掃7球

花蓮丁旗演出帽子戲（協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年木蘭聯賽第十輪在台中太原足球場進行，花蓮隊上週在主場意外被熊讚逼和，今拿高雄陽信出氣，靠著丁旗上演帽子戲法，終場7：1大勝。

經驗老道的花蓮開賽快速取得優勢，第6分鐘林凱玲禁區外遠射先馳得點，為花蓮取得1：0的領先。但陽信也迅速回應，兩分鐘後，高雄大軍角球機會，丁家英在近柱精彩頭球破門，1：1。

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此後兩隊一度陷入膠著，但花蓮在第40分鐘再次扭轉乾坤，蘇芯芸也靠角球機會頭球以牙還牙，花蓮以2：1領先結束上半場。

下半場戰況完全倒向花蓮，在防守壓力加劇的情況下，陽信出現明顯的體力下滑，無法實施有效的進攻。第51、67分鐘，林雅涵、丁旗連中兩元，分數擴大到4：1，比賽就此大勢底定。

終場前十分鐘花蓮攻勢再起，丁旗、陳燕萍接連破門，丁旗同時也收穫了帽子戲法，最終花蓮以7:1大比分拿下勝利。

賽後演出帽子戲法的丁旗表示，能夠贏得這場比賽非常高興，球隊的戰術方針就是進攻再進攻，也收到很棒的結果，同時表示妹妹的突飛猛進的能力讓她非常驚訝。也取得進球的陽信丁家英表示，雖然沒有贏，但在教練指導要盡情享受足球的情況下，自己努力地進了那球，最後也開玩笑地要姊姊不要進太多球。

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