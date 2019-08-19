足球》滂沱大雨易守難攻 兩大強權0分合局

藍鯨與熊讚在大雨滂沱中苦戰。（全國足球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年木蘭聯賽第十輪在台中太原足球場進行，本輪壓軸大戰由地主台中藍鯨面對臺北熊讚，最終雙方都祭出嚴防，最終0：0握手言和。

藍鯨透過上輪的賽果再度拉開與花蓮積分差，本輪將尋求連勝，繼續往例行賽冠軍衝刺。熊讚上輪逼和強大地主花蓮，足見這支去年闖進總冠軍戰的勁旅戰力已趨穩定，已兩戰一球未失的熊讚，勢必力阻衛冕軍前進。

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此戰上半場因持續的滂沱大雨使得場地積水，兩隊攻守均受到嚴重影響，企圖打破生涯50進球紀錄的李綉琴難以輕易接近對方大門，雙方守門員也多次救險。

賽前被看好佔優勢的藍鯨在熊讚的快速攻防轉換下，反而遲遲無法進球。另一方面，熊讚屢屢長傳施壓藍鯨防線，高達五次的射門次數力壓只有兩次的藍鯨，但也未能進球。雙方以0:0結束上半場。

下半場，藍鯨戰術調整，加快了傳導的速度，攻勢更加有威脅性，多次給予羅涵靖嚴峻的考驗。熊讚則是保持與上半場一貫地硬朗，雖然沒有進球，但持續給藍鯨防守施壓，多次攻門，但也被程思瑜擋下，最終兩隊握手言和。

賽後潘彥昕表示，確實做好防守，才能順利的以守轉攻，上一輪面對的花蓮以及本輪的藍鯨都是有強大火力的攻擊隊伍，以防守反擊的方式才讓球隊有更多機會，希望未來能夠把進攻方面做得更好。而李綉琴表示，場地的積水多少影響了球隊的表現，自己也以平常心來邁向生涯五十球的目標。

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