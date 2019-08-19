MLB》菊池雄星旅美代表作 96球完投9局無失分摘勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本左投菊池雄星今天投出旅美代表作，對藍鳥完投9局用96球，只被擊出2安無失分，中止近2個月勝投荒，賽後表示心態調適得宜是重要關鍵。

菊池雄星今年實現兒時夢想，跨海挑戰大聯盟，然而第一個球季表現不盡理想，日美用球差異也還需要適應，本季至今挨31轟為大聯盟第二多，近14場先發苦吞1勝7敗，期間防禦率高達7.50。

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但在今天作客藍鳥的比賽，菊池與投手教練和隊友的討論收到成效，不僅精簡出手動作，加快投球節奏，在投手丘上也能放鬆心情，只用96球，投出大聯盟生涯首場完投，沒有挨轟只挨2安無失分。

菊池雄星今天專注在放鬆心情。（法新社）

菊池雄星日職8年生涯15度完投，但沒有一次單場用球數少於100球，今天投出旅美代表作，他將好表現歸功於投手教練和隊友的討論，坦言心態調適是他最需要的功課，今天不僅有效執行投球策略，心情也能維持在好的狀態。

「我前幾場先發可能有點想太多，自從來到大聯盟，我整個人都覺得很緊繃，所以我回去都會看很多錄影帶，而我今天真的很專注在讓自己放鬆，上去就是投球就好。」菊池雄星說，此役他的球速也逐漸加溫，比賽中段能投到94、95英哩，比前幾場只在90到92英哩徘徊好很多。

水手打線今天也給予充裕火力支援，先發9人有8人敲安，單場4轟力挺菊池，此役他不僅拿到睽違近2個月、本季第5勝，心理層面也有極大收穫，「我覺得我今天找到了某種東西，明天又是不同的一天，所以我得確保我不會忘記今天，要用好表現投完這個球季。」

菊池雄星大聯盟生涯首度完投。（USA TODAY Sports）

菊池雄星很感謝投手教練和隊友的協助。（法新社）

菊池雄星與隊友慶祝勝利。（法新社）

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