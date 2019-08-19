MLB》葛蘭基轉當太空人沒輸過 奪生涯200勝現役第三人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人客場11連戰最終回，「王牌三重奏」之一的葛蘭基（Zack Greinke）先發7局僅失1分，柏格曼（Alex Bregman）擊出關鍵逆轉三分砲，以4：1擊敗運動家，中止近期5連敗，加盟至今3場先發全摘勝，達陣生涯200勝成為現役第3人。

本季最長客場之旅，讓太空人屢踢鐵板苦吞5連敗，今天作客運動家終於盼來勝利甘霖，葛蘭基先發7局只掉1分，明星三壘手柏格曼單場鐵支4支4，包括在2出局2好球時擊出逆轉三分砲，幫助太空人以4：1反撲，用勝利結束本次客場11連戰。

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葛蘭基降臨太空人至今3場先發全摘勝投，今天不僅幫助太空人中止5連敗，也拿到生涯第200勝，為現役球員第3人，前2位是洋基沙巴西亞（CC Sabathia）（251勝）和明星隊友韋蘭德（Justin Verlander）（219勝）。

柏格曼今天單場4支4，5局上2出局看了2顆好球，下一球就把一顆內角滑球直接送出中左外野大牆，一棒逆轉戰局，把運動家先發打到洩氣在投手丘蹲下，柏格曼成為太空人隊史近13年來，首位連2季30轟打者。

葛蘭基摘生涯第200勝，現役第3人。（USA TODAY Sports）

柏格曼單場4支4，包括2出局逆轉三分砲。（法新社）

運動家先發左投B.安德森懊惱蹲下。（法新社）

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