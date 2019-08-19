MLB》向小朋友致敬！ 普伊格「蹲著打擊」讓網友笑歪（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國賓州舉行的LLWS世界少棒大賽（Little League World Series），昨天有一名來自委內瑞拉的小球員「蹲著打擊」，該畫面引發網友瘋傳。而印地安人古巴籍外野手普伊格（Yasiel Puig）今天就在對洋基的比賽中，也模仿這奇特的打擊姿勢，讓網友樂翻，現場主播也笑了。

洋基此戰派出傷癒歸隊的老將沙巴西亞（CC Sabathia），1局上2出局印地安人攻占一壘，輪到普伊格打擊，他模仿昨天小朋友的「蹲著打擊」，看著沙巴西亞丟速球進捕手手套，主審還判定這顆是好球。這畫面讓許多網友紛紛笑翻，「愛死他了」、「他是LLWS的大粉絲~」。

請繼續往下閱讀...

這場比賽印地安人靠佛里曼（Mike Freeman）三分彈、林多（Francisco Lindor）陽春砲，以及莫卡多（Oscar Mercado）單場3安3打點包含一發兩分砲，終場印地安人以8：4獲勝。

印地安人先發克萊文傑（Mike Clevinger）今主投5局送出10次三振，獲得本季第8勝；而剛歸隊的沙巴西亞，今僅投3局失4分，吞本季第7敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法