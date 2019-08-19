網球》「台灣一哥」莊吉生復仇失利 溫哥華挑戰賽屈居亞軍

台灣選手莊吉生。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金10.832萬美元（約339萬台幣）的溫哥華男網挑戰賽，「台灣一哥」莊吉生功虧一簣，3：6、7：5、4：6惜敗給立陶宛頭號種子貝蘭基斯（Ricardas Berankis），3盤大戰復仇不成，屈居單打亞軍。

男單世界排名129的莊吉生，本站躋身第10種子，30歲「台灣一哥」先前勇闖4強，已繼2006年盧彥勳、2013年王宇佐之後，榮膺我國史上第3人；之後莊吉生再接再厲，更上層樓首開問鼎金盃先例。儘管如今再度輸給排行76的老冤家貝蘭基斯，未能討回2014年京都站3盤失利顏面，Jason仍拚出賽史2005年開打以來，首晉男單決賽的台將紀錄。

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冠軍戰面對貝蘭基斯，莊吉生熱機稍慢，開賽先遭破發丟掉首盤；不過「台灣一哥」次盤全力反撲，關鍵第12局歷經纏鬥再度突破，順勢扳回一城。戰線拉進決勝盤，力保生機的莊吉生積極搶攻，怎奈第3局發球失守，再度陷入落後被動，一路苦追不成，4：5無路可退時，又讓貝蘭基斯強勢保發，拉鋸逾2小時逆轉受挫。接下來莊吉生轉戰紐約，從年度四大滿貫壓軸登場的美國網球公開賽男單會外賽再出發。



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