MLB》大谷翔平單手撈全壘打再現怪力 相隔22天開轟！（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今天敲出兩分砲，本季第16轟出爐，這是他相隔22天後再度出現全壘打，幫助天使隊以9：2擊敗白襪。大谷翔平的連續安打場次來到9場，追平個人紀錄。

天使7局下無人出局攻占一壘，大谷翔平鎖定白襪左投狄威勒（Ross Detwiler）一顆88.3英哩（約142.1公里）的外角卡特球，身體都快失去平衡的情況下，大谷翔平照樣把球送出中外野兩分砲，本季第16轟出爐。

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大谷翔平這一轟的擊球初速為105.1英哩，仰角23度，飛行距離431英呎（約131公尺）。這是大谷自美國時間7月27日後，相隔22天再度開轟。

大谷翔平此戰5打數2安打，有一發兩分砲，吞下1次三振，打擊率為0.299，連續9場有安打、本季第30度單場至少雙安表現。

此外，大谷去年以打者身分出賽104場，單季安打數為93支；今年他以打者身分出賽87場，安打數就累積94支，刷新個人單季安打數新高。

天使菜鳥坎寧（Griffin Canning）今投7局送出8次三振僅失1分，獲本季第5勝；白襪先發希斯（Dylan Cease）投5局失5分，吞本季第6敗。

大谷翔平開轟。（法新社）



大谷翔平開轟。（美聯社）

大谷翔平。（今日美國）

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