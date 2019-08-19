MLB》單季40轟超越貝林傑 阿隆索締造國聯菜鳥新紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會怪物新人阿隆索（Pete Alonso）今天擊出本季第40支全壘打，締造國聯菜鳥開轟新紀錄，原紀錄保持人道奇貝林傑（Cody Bellinger）隨即在推特恭賀阿隆索。

阿隆索今天在9局上開轟，擊出左外野大號陽春砲，正式刷新國聯菜鳥年開轟紀錄，以40轟改寫道奇貝林傑2017年的39轟紀錄，本季還有38場例行賽，有機會挑戰洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）52轟菜鳥年紀錄。

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道奇貝林傑很快就在推特上發文，恭喜阿隆索締造國聯菜鳥新紀錄，盛讚阿隆索就像野獸般兇猛火燙，貝林傑今天也開轟，以42轟暫居大聯盟全壘打王，楚奧特（Mike Trout）和耶利奇（Christian Yelich）41轟居次，阿隆索40轟緊追。

Thanks mane!!! Keep doin it this year — Pete Alonso （@Pete_Alonso20） 2019年8月18日

阿隆索這發全壘打，也讓他距離大都會隊史單季全壘打紀錄，只剩最後1轟就追平，目前紀錄保持人為杭德利（Todd Hundley）和貝爾川（Carlos Beltran）的41轟，他表示能與球隊前輩看齊令人難以置信，很感激能有機會挑戰紀錄。

阿隆索本季大爆發，也讓他覺得相當瘋狂，「我來球隊報到，根本不知道能不能繼續留在隊上，能夠打破國聯菜鳥開轟紀錄，能夠有一個美好的球季，真是令人不敢相信。」

總教練卡拉威（Mickey Callaway）認為，是阿隆索努力拚來好表現，對於阿隆索感到驕傲。而阿隆索這顆破紀錄的40轟紀念球，被一位皇家球迷撿到，他選擇把球還給阿隆索，阿隆索則回贈一系列紀念品致謝。

阿隆索9局上開轟。（USA TODAY Sports）

阿隆索單季40轟，締造國聯菜鳥新紀錄。（USA TODAY Sports）

阿隆索差1轟追平大都會單季紀錄。（法新社）

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