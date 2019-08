MLB》單季40轟超越貝林傑 阿隆索締造國聯菜鳥新紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大都會怪物新人阿隆索(Pete Alonso)今天擊出本季第40支全壘打,締造國聯菜鳥開轟新紀錄,原紀錄保持人道奇貝林傑(Cody Bellinger)隨即在推特恭賀阿隆索。

阿隆索今天在9局上開轟,擊出左外野大號陽春砲,正式刷新國聯菜鳥年開轟紀錄,以40轟改寫道奇貝林傑2017年的39轟紀錄,本季還有38場例行賽,有機會挑戰洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)52轟菜鳥年紀錄。

請繼續往下閱讀...

道奇貝林傑很快就在推特上發文,恭喜阿隆索締造國聯菜鳥新紀錄,盛讚阿隆索就像野獸般兇猛火燙,貝林傑今天也開轟,以42轟暫居大聯盟全壘打王,楚奧特(Mike Trout)和耶利奇(Christian Yelich)41轟居次,阿隆索40轟緊追。

Thanks mane!!! Keep doin it this year