MLB》賈納拿球棒「修理」天花板 讓洋基休息室變這樣...

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕洋基老將賈納(Brett Gardner)昨天在比賽中敲打休息區的天花板,遭一壘審驅逐出場,讓他相當不滿。大聯盟洋基官網記者霍克(Bryan Hoch)今天在社群媒體推特上分享洋基休息室的照片,可見天花板被賈納弄出一堆「凹洞」。

賈納昨天首次因拿球棒敲打天花板,遭到驅逐出場,他賽後氣憤說,不認為自己做了有必要被趕出去的事情。他還自嘲,覺得自己背上有個靶。

大聯盟官網報導,洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天敲安上壘後,模仿賈納拿球棒敲天花板的動作。賈吉賽後表示,賈納是洋基隊的領袖之一,「我們在休息室做了很多瘋狂的事情。我們是在支持他。」

洋基總教練布恩(Aaron Boone)今天則說,已經和賈納討論過拿球棒敲打天花板的情況,對賈吉敲安後的動作沒有意見;賈納則說,可能會停止拿球棒敲打的行為。

In case you were wondering what Brett Gardner has done to the top of the #Yankees dugout ... #LetBrettBang pic.twitter.com/CO9QO60uDh