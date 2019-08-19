晴時多雲

MLB》賈納拿球棒「修理」天花板 讓洋基休息室變這樣...

2019/08/19 10:14

影片來源：大聯盟官網

〔體育中心／綜合報導〕洋基老將賈納（Brett Gardner）昨天在比賽中敲打休息區的天花板，遭一壘審驅逐出場，讓他相當不滿。大聯盟洋基官網記者霍克（Bryan Hoch）今天在社群媒體推特上分享洋基休息室的照片，可見天花板被賈納弄出一堆「凹洞」。

賈納昨天首次因拿球棒敲打天花板，遭到驅逐出場，他賽後氣憤說，不認為自己做了有必要被趕出去的事情。他還自嘲，覺得自己背上有個靶。

大聯盟官網報導，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲安上壘後，模仿賈納拿球棒敲天花板的動作。賈吉賽後表示，賈納是洋基隊的領袖之一，「我們在休息室做了很多瘋狂的事情。我們是在支持他。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天則說，已經和賈納討論過拿球棒敲打天花板的情況，對賈吉敲安後的動作沒有意見；賈納則說，可能會停止拿球棒敲打的行為。

影片來源：大聯盟官網

洋基老將賈納。（法新社）

洋基強打賈吉。（今日美國）

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