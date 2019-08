金鶯捕手倒地不起。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今日最多以6:0大幅領先紅襪,沒想到最後遭到大逆轉輸球,其中第6局上演一次關鍵守備,成為勝負分水嶺。

Exactly how we drew it up. pic.twitter.com/fagsZsWMqs