高球》再創紀錄！潘政琮入選總統盃國際隊為台灣第一人

潘政琮入選總統盃國際隊，成台灣史上第一人。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕BMW錦標賽今進行最後一輪，台灣好手潘政琮以總桿280桿拿下並列第31名，雖然無緣進入下一輪的巡迴錦標賽，不過他成功入選總統盃國際隊，為台灣史上第一人，再寫新紀錄。

潘政琮今年球季大豐收，不只在傳承盃拿下生涯首座PGA冠軍，第一次和偶像伍茲同組出賽，也確定總統盃國際隊成員，他表示，能成為總統盃國際隊的一員，是相當大的榮耀，意義重大，也再次實現夢想。

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今天潘政琮在臉書直播，宣布自己確定獲選總統盃國際隊，並公布國際隊的新logo，他說：「很開心能夠入選國際隊8人名單，也希望自己能幫助球隊打出好成績。」小潘坦言，拿下傳承盃冠軍後確定進入名單，但競爭相當激烈，一直在入選邊緣，給了他不小壓力，最終確定以第7順位入選，相當開心。

總統盃始於1994年，將分為美國代表隊和來自世界各國選手的國際隊（不包含歐洲選手）。今年國際隊的選手除了潘政琮外，還有澳洲利什曼、斯科特、史密斯、南非球員烏修仁、日本松山英樹，以及墨西哥好手安瑟，隊長則為南非名將艾爾斯，另外還會公布4張外卡名單。美國隊成員包含球王凱普卡、湯瑪斯、D.強森、坎特利、蕭飛爾、辛普森、庫查爾和德尚博。

今年總統盃12月將在澳洲的皇家墨爾本球場登場，潘政琮表示，以前皇家墨爾本打過2、3場比賽，對球場也很熟悉，加上墨爾本天氣很多變，會是很有趣的比賽。

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