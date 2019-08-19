MLB》以為開轟結果打在牆上 勇士球星「慢跑」被換下場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士21歲新星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）今天只打4局就退場，因為他以為自己開轟，沒有全力跑壘，被總教練史尼克（Brian Snitker）認為行為失當，賽後表示尊重總教練的決定。

阿庫尼亞首局就有狀況，在全壘打牆前躍起，但沒能完成美技沒收全壘打，隨後把手套扔到地上抒發情緒。第3局上場打擊時，阿庫尼亞以為自己開轟，左手高舉球棒「走」向一壘，後來才開始慢跑。

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不料這球並沒有飛出場外，而是打到全壘打牆彈回場內，沒有全力跑壘的阿庫尼亞，擊出一支深遠的一壘安打，隨後發動盜壘失敗出局。阿庫尼亞隨後再打一局就被換掉，由杜瓦爾（Adam Duvall）接替。

阿庫尼亞以為自己開轟。（USA TODAY Sports）

阿庫尼亞盜二壘出局。（美聯社）

總教練史尼克賽後透露，他讓阿庫尼亞多打1局，是為了讓杜瓦爾有時間熱身避免受傷，他表示阿庫尼亞沒有全力跑壘，是不能被接受的，因為球員得尊重隊友和整個球隊，得把個人私事放最後。

「他沒有跑，你得跑起來才行，這個行為是不被接受的，作為一名球員，你得對其他24個隊友負責，球衣前面的名字（球隊）比後面（自己）重要，你不可以這樣做。」總教練史尼克說。

阿庫尼亞賽後表示，換人是總教練做的的決定，他尊重總教練，自己總是努力打球，只會繼續努力打球。

阿庫尼亞被總教練換下場。（美聯社）



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