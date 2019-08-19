晴時多雲

MLB》賽前與少棒小球員同樂 達比修有聽日本國歌好興奮

2019/08/19 12:21

〔體育中心／綜合報導〕小熊對海盜的比賽，今天在威廉波特球場舉行，參加世界少棒大賽的小球員們，都獲邀欣賞大聯盟球賽，小熊日本投手達比修有，賽前也與日本隊小球員相見歡，簽名拍照樣樣來，畫面相當美好。

配合世界少棒大賽本週開打，大聯盟週末最後一場賽事，安排小熊和海盜在威廉波特球場出賽，球員們都親和力十足，賽前積極與小球員們互動，不僅在場邊與小球員們傳接球，也到外野觀眾席體驗滑草樂趣。

日本投手達比修有，賽前也與日本小球員們相見歡，簽名、自拍樣樣來，徹底滿足小球員們的願望，達比修有除了親自為小球員們加油，也在個人社群放上自拍合照，還說在球場聽到日本國歌總是令人興奮不已。

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