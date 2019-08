MLB》賽前與少棒小球員同樂 達比修有聽日本國歌好興奮

〔體育中心/綜合報導〕小熊對海盜的比賽,今天在威廉波特球場舉行,參加世界少棒大賽的小球員們,都獲邀欣賞大聯盟球賽,小熊日本投手達比修有,賽前也與日本隊小球員相見歡,簽名拍照樣樣來,畫面相當美好。

配合世界少棒大賽本週開打,大聯盟週末最後一場賽事,安排小熊和海盜在威廉波特球場出賽,球員們都親和力十足,賽前積極與小球員們互動,不僅在場邊與小球員們傳接球,也到外野觀眾席體驗滑草樂趣。

日本投手達比修有,賽前也與日本小球員們相見歡,簽名、自拍樣樣來,徹底滿足小球員們的願望,達比修有除了親自為小球員們加油,也在個人社群放上自拍合照,還說在球場聽到日本國歌總是令人興奮不已。

.@ARizzo44 giving his home run ball to the shortstop from the Japan @LittleLeague team is so awesome.#LittleLeagueClassic pic.twitter.com/wPdqC2RAvx