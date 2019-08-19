羽球》世錦賽今登場 國際賭盤看好戴資穎、山口茜

日本球后山口茜（右）、台灣一姊戴資穎（左）。（資料照，法新社、歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019世界羽球錦標賽今在瑞士巴塞爾正式開打，世界球后山口茜、名列大會第2種子的台灣一姊戴資穎，都被國際賭盤看好是女單冠軍熱門人選。

根據國際賭盤「Bet365」網站顯示，山口茜和戴資穎的奪冠賠率都是2.75；中國女將陳雨菲的奪冠賠率為6，印度一姊辛度（PV Sindhu）、日本好手奧原希望摘冠賠率則是11。

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戴資穎本屆世錦賽名列第二種子，首輪輪空，次輪會碰上印尼菲特里亞妮、華裔德國籍李怡逢的勝方。戴資穎近期在印尼賽止步四強、日本賽八強遭淘汰，也讓出球后寶座；去年的世錦賽，小戴則打到八強。

世錦賽從2014年至今四屆比賽，西班牙名將馬琳（Carolina Marin）包辦三座女單冠軍（另一座為奧原希望在2017年摘冠），但她今年初因右膝前十字韌帶斷裂，目前仍在復健，馬琳因此放棄衛冕。

而男單方面，球王桃田賢斗的奪冠賠率為1.66，台灣一哥周天成的摘冠賠率為5.50，印尼好手克里斯提（Jonatan Christie）的奪冠賠率為6.50。

名列大會男單第二種子的周天成，首戰將對決世界排名27的丹麥選手維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），兩人過去交手8次，小天取得6勝2負的優勢。

台灣一哥周天成。（資料照，法新社）

日本球王桃田賢斗。（資料照，法新社）

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