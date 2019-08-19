田徑》奇！印度19歲少年沒穿鞋100公尺跑11秒 「可破博爾特紀錄」

印度19歲男子赤腳100公尺跑11秒，進入印度國家體育學院訓練。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕印度最近出現一名奇人，名叫Rameshwar Gurjar 的19歲農村男子，因為赤腳100公尺跑11秒，影片被錄下後在社群網路瘋傳，他也因此受到印度政府的重視，進入國家體育學院訓練，他宣稱，有信心打破牙買加飛人博爾特（Usain Bolt）的9秒58世界紀錄。

India is blessed with talented individuals. Provided with right opportunity & right platform, they'll come out with flying colours to create history!



Urge @IndiaSports Min. @KirenRijiju ji to extend support to this aspiring athlete to advance his skills!



Thanks to @govindtimes. pic.twitter.com/ZlTAnSf6WO — Shivraj Singh Chouhan （@ChouhanShivraj） August 16, 2019

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Rameshwar Gurjar表示，他在過去4到5年間一直在準備，如果得到政府的培訓，可以替國效力取得獎牌。印度不少體育界人士也看好，如果有穿鞋子並受到適當訓練，他有機會跑進10秒內。

目前印度的男子100公尺紀錄為2016年Amia Kumar Malik所創下的10秒26。台灣的男子100公尺紀錄則為10秒11，由楊俊瀚去年創下。

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