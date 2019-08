田徑》奇！印度19歲少年沒穿鞋100公尺跑11秒 「可破博爾特紀錄」

印度19歲男子赤腳100公尺跑11秒,進入印度國家體育學院訓練。(取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕印度最近出現一名奇人,名叫Rameshwar Gurjar 的19歲農村男子,因為赤腳100公尺跑11秒,影片被錄下後在社群網路瘋傳,他也因此受到印度政府的重視,進入國家體育學院訓練,他宣稱,有信心打破牙買加飛人博爾特(Usain Bolt)的9秒58世界紀錄。

India is blessed with talented individuals. Provided with right opportunity & right platform, they'll come out with flying colours to create history!



Urge @IndiaSports Min. @KirenRijiju ji to extend support to this aspiring athlete to advance his skills!



Thanks to @govindtimes. pic.twitter.com/ZlTAnSf6WO