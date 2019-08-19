高球》4年多的等待！程思嘉LPGA次巡封后

LPGA次巡賽生火者錦標賽，台灣旅美好手程思嘉封后。（圖片取自Symetra Tour官方臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA次巡賽生火者錦標賽最後一輪今登場，台灣旅美好手程思嘉在和對手拉鋸後，繳出68桿，並以總桿203桿封后，相隔4年多再度奪冠，這也是他轉職業以來的首勝，將可獲得1萬8750美元（約58.9萬台幣）的獎金。

程思嘉前次奪冠已是CLPGA廈門國際女子公開賽，後來在青葉油漆女子公開賽拿下業餘冠軍，並在2016年轉職業。

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雖然程思嘉曾在2016和2017年打進LPGA，不過近兩年都在次巡賽打拚。本週的生火者錦標賽，她在前兩輪分別繳出68、67桿，今帶著1桿落後出發，但前9洞狀況不錯，抓下3隻小鳥，轉場後雖吞下1柏忌，但最後兩洞穩穩以博蒂收尾，並以兩桿之差擊敗巴拉圭女將翠維斯（Milagros Chaves）。

程思嘉表示，這幾年歷經許多高低起伏以及身體狀況，越來越了解自己打球的狀況，也學到如何和自己的團隊去溝通；雖然等了很久才等到這座冠軍，但贏下後會覺得之前付出的努力很值得。

LPGA次巡賽生火者錦標賽，台灣旅美好手程思嘉封后。（圖片取自Symetra Tour官方臉書）

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