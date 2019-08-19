MLB》變速球比直球快！ 葛蘭基絕妙投法讓網友稱奇（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕轉隊到太空人後的第三場先發，「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今天主投7局僅失1分，送出6次三振，幫助太空人以4：1擊敗運動家。葛蘭基獲得本季第13勝，生涯累積第200勝為現役第三人。此外，葛蘭基此戰的速球甚至比他的變速球還慢，讓不少網友嘖嘖稱奇。

葛蘭基轉隊來到太空人後，前兩場先發遇到速球的控球問題，但今天完全宰制比賽，運用4種球路，包含速度、變速球、滑球、曲球等，壓制對手。根據大聯盟官網顯示，葛蘭基今天的變速球最快有88.3英哩，甚至比他此戰所投出的部分直球還要快。



請繼續往下閱讀...

像是首打席面對運動家好手查普曼（Matt Chapman），葛蘭基第一顆球投87.5英哩的四縫線速球，第5顆球卻投出87.6英哩的變速球，讓查普曼敲滾地球出局。

而第6局面對喬瑟夫（Caleb Joseph），葛蘭基第2顆球丟88.2英哩的四縫線球，接著連投87.2英哩、88.2英哩、87.7英哩的變速球，讓喬瑟夫最後揮空吞K。

運動家梅爾文（Bob Melvin）賽後表示，這和速度無關，葛蘭基和其他先發投手不同，直球著重進壘點，變速球的速度幾乎等於他的速球，而這球會直線下墜，「曲球讓人追打、也會搶到好球，滑球對付右打。他真的沒有給你太多球做攻擊。」

不少網友也對葛蘭基的投球方式感到驚奇，「真是太驚人了！」、「兄弟我的變速球就是我的直球、」、「我開始覺得我們應該需要對葛蘭基的『速球』來取個不同的名字。」

Zack Greinke, 87mph Fastball and 88mph Changeup.



Remember: It's Zack Greinke. It doesn't have to make sense. pic.twitter.com/9jcG3Tnu8H — Rob Friedman （@PitchingNinja） August 18, 2019

「Z魔神」葛蘭基。（法新社）

「Z魔神」葛蘭基。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法