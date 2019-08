MLB》變速球比直球快！ 葛蘭基絕妙投法讓網友稱奇（影音）

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕轉隊到太空人後的第三場先發,「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)今天主投7局僅失1分,送出6次三振,幫助太空人以4:1擊敗運動家。葛蘭基獲得本季第13勝,生涯累積第200勝為現役第三人。此外,葛蘭基此戰的速球甚至比他的變速球還慢,讓不少網友嘖嘖稱奇。

葛蘭基轉隊來到太空人後,前兩場先發遇到速球的控球問題,但今天完全宰制比賽,運用4種球路,包含速度、變速球、滑球、曲球等,壓制對手。根據大聯盟官網顯示,葛蘭基今天的變速球最快有88.3英哩,甚至比他此戰所投出的部分直球還要快。



像是首打席面對運動家好手查普曼(Matt Chapman),葛蘭基第一顆球投87.5英哩的四縫線速球,第5顆球卻投出87.6英哩的變速球,讓查普曼敲滾地球出局。

而第6局面對喬瑟夫(Caleb Joseph),葛蘭基第2顆球丟88.2英哩的四縫線球,接著連投87.2英哩、88.2英哩、87.7英哩的變速球,讓喬瑟夫最後揮空吞K。

運動家梅爾文(Bob Melvin)賽後表示,這和速度無關,葛蘭基和其他先發投手不同,直球著重進壘點,變速球的速度幾乎等於他的速球,而這球會直線下墜,「曲球讓人追打、也會搶到好球,滑球對付右打。他真的沒有給你太多球做攻擊。」

不少網友也對葛蘭基的投球方式感到驚奇,「真是太驚人了!」、「兄弟我的變速球就是我的直球、」、「我開始覺得我們應該需要對葛蘭基的『速球』來取個不同的名字。」

Zack Greinke, 87mph Fastball and 88mph Changeup.



Remember: It's Zack Greinke. It doesn't have to make sense. pic.twitter.com/9jcG3Tnu8H