網球》地主希望凱絲辛辛那提封后 美網大滿貫拚出行情

美國地主女將凱絲榮獲生涯第5座女單冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，美國地主女將凱絲（Madison Keys）把握絕對主場優勢，7：5、7：6 （7：5）力退俄國老將庫茲涅索娃（Svetlana Kuznetsova），笑捧生涯第5座女單冠軍，也為美網拚出競爭行情。

芳齡24的凱絲，繼2017年美網決賽屈居亞軍後，首度在硬地決賽獲勝封后，足以一掃先前華盛頓、多倫多羅傑斯盃失常陰霾，世界女單排名將從18回升至第10，「這週我很正向積極，希望美網我也能延續手感，用好成績為球季畫下完美句點。」

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其實凱絲家在伊利諾伊州岩島市，離比賽場館的俄亥俄州梅森的林德納家族網球中心僅6小時車程，地利之便讓她出賽時總有一群親朋好友助陣，前年凱絲勇闖決賽、去年躋身4強，如今更一舉奪冠，樂得她笑說：「這裡有濃濃中西部風情，讓我感覺就像回到老家。」

庫茲涅索娃因膝傷休兵長達7個月，如今復出東山再起，這位34歲老將雖無緣金盃，仍締造賽史女單決戰最老紀錄，職業排行也從153大幅躍升到62名。

美國地主女將凱絲。（法新社）

美國地主女將凱絲榮獲生涯第5座女單冠軍。（法新社）

美國地主女將凱絲賽後和俄國老將庫茲涅索娃（左）握手、擁抱致意。（法新社）

俄國老將庫茲涅索娃。（法新社）

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