MLB》左手肘傷後神隱 塞爾明飛加州拜會名醫

塞爾上役先發傳出左手肘不適。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌塞爾（Chris Sale）傳出左手肘發炎，明天將前往加州拜會名醫，傳出傷情後不曾受訪，總教練柯拉（Alex Cora）表示，塞爾並非故意迴避媒體，只是想先掌握足夠資訊再對外發言。

塞爾上役先發後出現左手肘不適，向球團反應後被放入傷兵名單，MRI結果顯示為左手肘發炎，紅襪棒球事務部總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，球團將聽取知名醫師安德魯斯（James Andrews）建議，也可能詢問其他醫師意見，再做後續安排。

請繼續往下閱讀...

大聯盟報導指出，塞爾明天將搭機前往加州求診名醫安德魯斯，首席防護員皮爾森（Brad Pearson）將陪同塞爾就醫，目前塞爾只有排訂計畫與安德魯斯醫師會面，暫無拜訪其他人的行程。

紅襪總教練柯拉今天接受訪問，重申塞爾至今未與媒體談話，與傷勢嚴重度無關，而是想先蒐集資訊再一併發言，「我才剛跟他講過話，他只是想確定、在跟媒體說話前、先得知所有的事實詳情。」

「他想確定現況為何，然後再開始想辦法，他並不是想躲媒體，他只是想要直來直往，在面對媒體的時候，已經有了全部的資訊，我認為這對他來說是公平的。」總教練柯拉說。

塞爾明天飛加州拜會名醫。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法