網球》近11年來最年輕冠軍！「喬帥殺手」辛辛那提喜稱王

梅德維夫在辛辛那提網賽男單封王。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，23歲俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）火力全開，7：6（7：3）、6：4力退比利時名將葛芬（David Goffin），生涯首奪千分等級名人系列賽冠軍，也是「英國希望」穆雷（Andy Murray）後，近11年來賽史最年輕贏家。

梅德維夫近況甚佳，先前華盛頓、蒙特婁名人賽都殺進決賽，儘管皆屈居亞軍，但這回年輕俄男汲取教訓，挾著4強爆冷淘汰塞爾維亞衛冕者兼世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的銳氣，順勢攻頂笑捧金盃，樂得第9種子「喬帥殺手」說：「我很難形容這滋味，真的太美妙了。尤其前兩站都輸在決賽，如今終於贏球，令我特別感動。」

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2008年21歲的穆雷在此地稱王，如今梅德維夫則是近11年來最年輕的冠軍，最新世界排名也從第8來到生涯新高第5，本秀男單多達44勝更獨居鰲頭，甚至領先網壇「三巨頭」，把41勝的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、39勝的瑞士老天王費德爾（Roger Federer）、38勝的喬帥全比下去，其中梅德維夫光硬地就有31勝，已是角逐美網金盃的大熱門。

梅德維夫成為賽史近11年來最年輕冠軍。（法新社）

梅德維夫（左）擊敗葛芬。（美聯社）

梅德維夫。（美聯社）

葛芬。（USA TODAY Sports）

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