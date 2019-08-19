MLB》「神鱒」一數據追平洋基隊長 季末有望再超6位名人堂球星

楚奧特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）繼續刷新他的大聯盟歷史定位，在今天比賽打完後他的綜合貢獻值（bWAR）72.4已經與他的偶像，「洋基隊長」基特（Derek Jeter）並列，位居史上第57名。

楚奧特目前的累積成績讓他還沒退休，幾乎已經確定他只要獲取名人堂資格，就能百分之百在首年進駐古柏鎮。根據大聯盟報導，生涯綜合貢獻值來到72.4的其他57位球員當中，只有10位不是名人堂，而有三位還沒獲得票選資格，分別是基特、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及貝爾崔（Adrian Beltre），另外還有一位就是他的隊友，現役球員「生化人」普侯斯（Albert Pujols）。

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普侯斯。（資料照，法新社）

今年楚奧特目前的綜合貢獻值預測會來到10.7，如果賽季結束後他能成功達到這個數字，將會創下他生涯新高，目前他生涯最高的綜合貢獻值是在2012年與2016年的10.5。

如果他本季的綜合貢獻值確定來到10.7，那麼他生涯累積的綜合貢獻值會來到74.9。在他目前的72.4與72.9中間，他將超越其餘8名球員，分別是：基特、沃克（Larry Walker）、華納（Paul Waner）、禾根（Arky Vaughan）、湯米（

Jim Thome）、湯瑪斯（Frank Thomas）、傑克森（Reggie Jackson）與艾普林（Luke Appling）。

基特。（資料照，美聯社）

上述這8人有何特點呢？那就是除了沃克與還沒被投票資格的基特以外，其他人全部都是名人堂球員。

現年僅28歲的楚奧特的從新人年累積至今的貢獻，已經能夠與這些名人堂等級的貢獻相提並論，如果他能夠一直維持的這樣驚人的效率，那麼看他超越更多更可怕的上古神獸，也只是時間的問題了。

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