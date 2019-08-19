世界盃》希臘後衛只打18秒就傷退 「字母哥」痛失好幫手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕睽違3年再度披上希臘國家隊戰袍的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），挾著NBA新科年度MVP的光環，領軍出征世界盃男籃賽，不料希臘男籃今以80：85在熱身賽不敵塞爾維亞，更慘的是陣中後衛Ioannis Athinaiou才打了18秒就受傷，世界盃恐怕提前報銷。

「字母哥」亞德托昆波今領的希臘隊迎戰強敵塞爾維亞隊，希臘隊後衛Ioannis Athinaiou在上半場還剩3分12秒時，在一次防守時突然倒地，抓著左膝表情痛苦，最後被隊友抬回休息室，僅上場了18秒就傷退，賽後確診為前十字韌帶撕裂傷，還得動刀，不但無緣本屆世界盃，連下季俱樂部的比賽恐怕也得缺席。

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Giannis Athinaiou injured during the game Greece vs Serbia #FIBAWC



| Eurohoops https://t.co/AR3TK2APL3 — Eurohoops.net （@Eurohoopsnet） August 18, 2019

希臘隊上半場打完還以38：31領先，沒想到塞爾維亞下半場卻吹起反攻號角，而雙方戰成72平，攜手進入延長賽，最終塞爾維亞在延長賽拿下13分，希臘僅拿8分，最後希臘就以80：85不敵塞爾維亞。

此役亞德托昆波拿下20分4抄截4火鍋，他的哥哥大亞德托昆波（Thanasis Antetokounmpo），三分球9投5中也有17分進帳；不過塞爾維亞，靠著國王新星波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）轟下28分，別利查（Nemanja Bjelica）也繳出18分14籃板，在金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）缺陣的情況下，仍扳倒希臘隊，笑納熱身賽7連勝。

睽違3年再度披上希臘國家隊戰袍的「字母哥」亞德托昆波，領軍出征世界盃男籃賽。（資料照，美聯社）

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