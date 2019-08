世界盃》希臘後衛只打18秒就傷退 「字母哥」痛失好幫手（影音）

〔體育中心/綜合報導〕睽違3年再度披上希臘國家隊戰袍的「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo),挾著NBA新科年度MVP的光環,領軍出征世界盃男籃賽,不料希臘男籃今以80:85在熱身賽不敵塞爾維亞,更慘的是陣中後衛Ioannis Athinaiou才打了18秒就受傷,世界盃恐怕提前報銷。

「字母哥」亞德托昆波今領的希臘隊迎戰強敵塞爾維亞隊,希臘隊後衛Ioannis Athinaiou在上半場還剩3分12秒時,在一次防守時突然倒地,抓著左膝表情痛苦,最後被隊友抬回休息室,僅上場了18秒就傷退,賽後確診為前十字韌帶撕裂傷,還得動刀,不但無緣本屆世界盃,連下季俱樂部的比賽恐怕也得缺席。

Giannis Athinaiou injured during the game Greece vs Serbia #FIBAWC



| Eurohoops https://t.co/AR3TK2APL3