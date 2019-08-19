MiLB》道奇超級大物3A豪打「4割男」 總裁面臨困難抉擇

拉克斯本季在PCL打擊率突破4成。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊陣中農場頭號大物游擊手拉克斯（Gavin Lux），今天在被球隊升上3A之後打出驚人的怪物成績，只不過由於道奇隊目前內野人才濟濟，因此球隊尚未決定是否要在9月擴編時升上拉克斯，讓他完成大聯盟生涯初登場。

拉克斯是道奇隊目前農場頭號新秀，並且在最新的百大新秀排行榜當中排在第10名，今年他被升上本季打擊最瘋狂的3A太平洋岸聯盟。出賽39場繳出驚人的成績，打擊率破4成來到4成15，排在太平洋岸聯盟之最，同時他還敲出11發全壘打，17支二壘安打與4支三壘安打，攻擊指數來到突破天際的1.266。

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Who wants to guess how far Gavin Lux hit this ball? pic.twitter.com/6kaKqY2tfs — Oklahoma City Dodgers （@okc_dodgers） August 13, 2019

有著如此誇張的打擊表現，道奇隊的棒球事務部門總裁佛里曼（Andrew Friedman）不免會被媒體詢問，何時才要將這位屠殺3A的球員給升上大聯盟？只不過佛里曼回應，目前道奇隊的陣中有相當多優秀的球員，如果有中線的球員受傷，道奇隊才會考慮拉上拉克斯。

道奇隊現在能夠守中線的球員有席格（Corey Seager）、馬恩斯（Max Muncy）、泰勒（Chris Taylor）、赫南德茲（Kike Hernandez）、吉歐可（Jedd Gyorko）以及尼格隆（Kristopher Negron），雖然有些人還在傷兵名單當中，但以道奇的陣容彈性來說（當中許多人都是多守位工具人），他們的中線深度可說是非常充裕。

道奇隊游擊手席格。（資料照，法新社）

佛里曼補充，道奇隊需要在意的是他們在投手陣容上的配置狀況，特別是到季後賽之後，而目前道奇陣中的野手表現都非常好。

去年道奇隊就在9月時把大物捕手史密斯（Will Smith）拉上大聯盟，讓他跟著球隊一同練習，提前適應大聯盟的步調，雖然僅在40人名單當中沒有出賽，但他依然有參與其他捕手於球賽規劃的討論當中。今年他正式上大聯盟後也繳出優秀的表現，目前史密斯出賽26場比賽，轟出10發全壘打，打擊三圍.325/.398/.800。

史密斯去年雖然沒有登場，但在9月隨著球隊一同練習，本季也打出了好成績。（資料照，今日美國）

由於目前還在8月，因此還沒到大聯盟擴編名單的時間，所以拉克斯能否依循去年史密斯的模式，在9月都跟著球隊學習，一切都還在未定之天，但目前拉克斯仍未被球隊放進40人名單當中。

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