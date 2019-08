MiLB》道奇超級大物3A豪打「4割男」 總裁面臨困難抉擇

拉克斯本季在PCL打擊率突破4成。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊陣中農場頭號大物游擊手拉克斯(Gavin Lux),今天在被球隊升上3A之後打出驚人的怪物成績,只不過由於道奇隊目前內野人才濟濟,因此球隊尚未決定是否要在9月擴編時升上拉克斯,讓他完成大聯盟生涯初登場。

拉克斯是道奇隊目前農場頭號新秀,並且在最新的百大新秀排行榜當中排在第10名,今年他被升上本季打擊最瘋狂的3A太平洋岸聯盟。出賽39場繳出驚人的成績,打擊率破4成來到4成15,排在太平洋岸聯盟之最,同時他還敲出11發全壘打,17支二壘安打與4支三壘安打,攻擊指數來到突破天際的1.266。

Who wants to guess how far Gavin Lux hit this ball? pic.twitter.com/6kaKqY2tfs