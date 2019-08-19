全國最大梅花湖鐵人賽9月登場 台將潛力新秀力拚佳績

國內年度盛事的宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，9月7、8日即將熱鬧登場。（資料照，協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕國內年度盛事的宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，9月7、8日即將熱鬧登場，全國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，這是明年5場亞洲盃的選拔賽，台將潛力新秀將力拚佳績，朝明年東京奧運邁進！屆時國軍弟兄也有逾600人共襄盛舉，用實際行動響應陸軍司令部「運動員戰士」計畫。

邁入第12屆的宜蘭梅花湖鐵人三項賽事，首日進行小鐵人、鐵搭檔、標準賽及標準接力賽，隔天為半程賽及半程接力賽，前總統馬英九也將第三年挑戰半程賽。至於協會積極栽培的潛力選手，包括湯子易、江家瑋、孫明諒、朱鴻君、李家豐、莊蕙名、潘昱婷、張瑞菱、陳姵瑀及陳品蒨等，遠赴中國昆明進行1個月高地訓練後，下月都將返台參賽，進行階段性驗收。

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菁英組跳水。（資料照，協會提供）

「鐵人三項在台灣推廣多年，近年來年齡層有愈來愈年輕趨勢，也希望從青少年就開始培養，經過這段時間努力，總算見到成效。」劉玉峯表示，這屆預計超過3200人報名，已是全亞洲規模最大、最具口碑的的鐵人三項盛事，「以小鐵人為例，去年僅100多人參與，但許多家長肯定大會安全防護措施，很放心讓小朋友來玩，今年報名人數就超過400多人，已經大幅成長4倍。」

這次梅花湖全國鐵人三項賽也首度與漆彈協會合作，參賽選手憑號碼布免費換取20發漆彈，陪同選手一同前來的親友團，每人也可換10發，劉玉峯說：「希望透過比賽人潮，跟著帶動週邊休閒娛樂，之後還會與更多協會合作，讓賽事更加趣味、多元化。」

國內年度盛事的宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，9月7、8日即將熱鬧登場。（資料照，協會提供）

小小鐵人。（資料照，協會提供）

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