籃球》亞冠盃繳出漂亮成績 林秉聖直呼：與UBA大不同

林秉聖（前排右1）披上富邦勇士戰袍出戰亞冠盃，三戰平均繳出12.7分3籃板2.7助攻亮眼成績，扮演稱職替補戰力。（資料照，取自FIBA官網）

〔實習記者廖志軒 / 綜合報導〕今年畢業於文化大學的林秉聖，日前披上富邦勇士戰袍出戰亞冠盃，三戰平均繳出12.7分3籃板2.7助攻亮眼成績，扮演稱職替補戰力，幫助富邦勇士豪取三連勝晉級會內賽。他透漏：「國外球隊身體素質很好，跟過往在UBA打球差別很大。」

林秉聖在大學時期展露頭角，是文化男籃主力球員。在總教練陳暉嚴格指導下，球技日益進步，今年UBA場均18.6分高居全隊之冠，跟隊友一同努力，帶領文化男籃睽違三年重返公開一級前八強。

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不過來到職業賽場，林秉聖坦言，國外球隊身體素質好，出手容易被干擾。他打趣說道：「以往在UBA如果是大空檔，幾乎沒人可以阻擋，但是最後一場對泰國洋將，對方居然從禁區飛出來打火鍋，不能再以大學生觀念去衡量職業的爆發力。」

相較在文化時期是球隊主力得分手，林秉聖提到：「現在出手反而會猶豫，因為職業重視效率，如果旁邊有隊友會想說要不要傳球，還是要盡快適應自己的角色。」

這次加入富邦勇士打亞冠盃，林秉聖透露，其實只跟著球隊練了一個禮拜的時間。而短短七天的磨合，就在實戰中打出好表現，看得出來林秉聖快速學習力和適應力。「富邦是重體系和團隊的球隊，許教練會盡量讓每位球員發揮特色，我也一點一滴漸入佳境。」林秉聖表示。

今年從文化大學畢業後，林秉聖曾投入CBA選秀，可惜未能獲得青睞。現階段他表示還沒確定下一步動向仍在觀望，會先以上場時間還有往後發展為考量。他提到：「先看自己的發揮空間，再考慮哪個團隊適合我，因為舞台最重要，也不排除明年再到對岸選秀。」

富邦勇士林秉聖。（資料照，取自FIBA官網）

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