羽球世錦賽王子維對決西本拳太 今日賽事預告與轉播

王子維。（資料照，羽球協會提供）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有一場的賽事轉播，由天使對上遊騎兵，天使將派出彼得斯（Dillon Peters）挑戰三連勝，而遊騎兵的先發投手則是阿拉德（Kolby Allard），喜歡美職的朋友千萬別錯過這場轉播囉！

日職方面則有兩場賽事轉播，第一場是火腿對上西武的賽事，我國好手王柏融能否從上一場沒有安打的低潮中走出幫助球隊取勝呢？第二場則是樂天對上羅德的比賽，樂天將派出岸孝之對決羅德的石川步，強投對決，喜歡日職的朋友記得準時收看囉！

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中職方面有一場賽事，將由桃猿的李茲對決統一的亞力克，目前雙方都處於二連敗的狀態，哪一位投手能拿出更好的表現，幫助球隊止住連敗呢？記得鎖定轉播囉！

世界羽球錦標賽來到第二天的賽事，我國好手王子維將在今天第二輪的賽事出賽，他將對上第八種子日本好手西本拳太，他能否乘著第一輪的氣勢再下一城挺進第三輪呢，別忘了鎖定轉播幫我國好手加油打氣！

MLB

08:00 天使@遊騎兵 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 日本火腿@西武 FOX體育2台、FOX體育3台

17:15 樂天@羅德 FOX體育

中職

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 ELEVENSPORTS1

世界羽球錦標賽

15:00 第二天 愛爾達體育三台

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