羽球世錦賽》晉級就得碰上戴資穎 印尼教練嘆：要贏真的難

戴資穎將力拚世錦賽首冠。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2019世界羽球錦標賽昨在瑞士巴塞爾正式開打，名列大會第2種子的台灣一姊戴資穎首輪輪空，次輪會碰上20歲印尼新星菲特里亞妮（Fitriani Fitriani）和華裔德國籍李怡逢的勝方，而印尼隊女單主帥許一敏在受訪時雖然表示對自家選手有信心，但仍坦言想打贏戴資穎真的很困難。

戴資穎原先32強對手是世界排名37香港好手葉姵延及世界排名66的加拿大洪德里琪（Rachel Honderich）之間勝方，經過重新抽籤後，小戴首戰對手將從世界排名28印尼的菲特里亞尼與世界排名40華裔德國籍的李怡逢之中產生。

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談到自家新星若晉級次輪，馬上就得碰上強敵戴資穎，前印尼混雙奧運名將、也是現任印尼隊女單教練的許一敏在接受印尼羽協《PBSI》訪時表示，雖然不是完全沒有機會，但現階段印尼選手想贏小戴，仍是十分困難。

「就我來看，世錦賽女單的部分，最難對付的就是依瑟儂和戴資穎了，她們變幻莫測的球路對印尼球員來說十分難纏，雖然不是完全沒有獲勝的可能性，大概是4成的機會吧，」許一敏說道，「但如果印尼選手想贏她們，就得全神貫注讓自己保持在最顛峰的狀態，才比較有獲勝的可能。」

「對於菲特里亞尼來說，重新抽籤的結果一定非常晴天霹靂。但不管妳喜不喜歡這樣，現在結果出來了妳就得去面對它，並在身心上都做好準備，妳必須達到顛峰才有機會獲勝。」許一敏最後說道。

20歲印尼新星菲特里亞妮（中）與教練許一敏（右）。（圖片取自印尼羽協官網）

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